Rendez-vous avec l'exceptionnelle Janie dans Le Lab Virgin Radio ce dimanche 10 octobre !

Le 1er octobre dernier, Janie dévoilait son premier album intitulé Toujours des fleurs lors d'une romantique et émouvante soirée dans le 10e arrondissement de Paris. Près d'un an après la sortie de Petite Blonde, son précédent EP, porté par le succès du titre éponyme, la jeune chanteuse aux yeux ravageurs et à la voix envoûtantes nous dévoile un projet personnel et éclectique dans lequel elle met toute son âme et sa sueur. Des sons réussis et propres à l'univers vintage et coloré de la jeune femme que vous pouvez retrouver dès-à-présent sur les ondes de Virgin Radio avec son titre Petite Blonde, qui cumule également plusieurs millions de streams sur les plateformes spécialisées.

A l'occasion de ce nouveau chapitre dans la vie et la carrière de Janie, notre animateur Paul a invité la jeune femme dans le Lab de Virgin Radio ce dimanche 10 octobre de 20 heures à minuit. Un moment de partage entre la chanteuse et le journaliste qui se fera autour d'une interview intimiste, de plusieurs live mais aussi d'une énorme surprise pour les auditeurs de Virgin Radio. N'oubliez pas ce rendez-vous inoubliable et branchez votre radio dimanche soir !

