Renaud éliminé de n'oubliez pas les paroles et deux nouveaux Mission Impossible dans le top insolite de la semaine !

Faisons un deal : pendant deux secondes, oublions que le monde de la musique ne s'arrête jamais et que chaque jour, un nouvelle nous tombe dessus. A la place, on va plutôt se concentrer sur les news insolites, celles qui nous ont fait rire cette semaine - parce qu'il n'y a rien de mieux pour finir le week-end. D'abord, on commence avec notre petit moment émotion à nous : oui, on aimait bien Renaud dans N'Oubliez pas les Paroles et oui, on a été triste de son élimination. Mais tenez-vous bien, Nolwenn Leroy en personne s'est exprimée sur le sujet ! Mieux, elle aurait souhaité que le candidat soit réintégré dans l'émission !

On poursuit avec cette vidéo assez surprenante : tenez-vous bien, un bébé s'est posté sur le toit de la vouture de sa mère... parce qu'il ne voulait pas qu'elle le laisse pour aller au travail. Alors c'est mignon mais surtout, c'est dangereux. Heureusement, plus de peur que de mal ! Aussi, les cinéphiles seront ravis d'apprendre que Tom Cruise va rempiler pour deux volets de Mission Impossible : Ethan n'a pas dit son dernier mot et nous, on sera au premier rang le jour de la sortie !

Enfin, last but not least... sachez qu'il est désormais possible d'obtenir des chaussons à l'effigie de votre animal de compagnie... on n'arrête pas le progrès.

Rendez-vous la semaine pour de nouvelles news insolites !