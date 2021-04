Regardez Tu me manques, le clip poétique de Laurie Darmon (VIDEO)

Le 23 avril dernier, Laurie Darmon dévoilait le clip de Tu me manques. Écrite il y a plusieurs années, alors qu'elle s'apprêtait à se séparer de la personne avec qui elle était, la chanson a été imaginée par l'artiste comme une "consolation avant l'heure". Très enthousiaste à l'idée de faire découvrir ce projet réalisé par Charles de Vilmorin, le directeur artistique de Rochas, l'interprète de Laisse-moi t'aimer explique en légende de sa dernière publication ce que représente pour elle ce morceau très personnel. "Cette chanson est une ode joyeuse au chagrin et à la nostalgie des amours qui s’en vont, s’estompent, s’épuisent. Quand l’adrénaline qui nous faisait vibrer fait place à l’ennui, à la tristesse et puis souvent à la rupture. On aurait voulu l’insouciance des débuts pour toujours, bien sûr, mais quoi de plus beau que d’avoir aimé finalement, peu importe la chute ? C’est une chanson qui dit le chagrin heureux, comme la trace magnifique d’une histoire qui a existé et la preuve d’une intensité que parfois on ne connaît jamais." On vous laisse découvrir !