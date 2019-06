Regardez Those Nights, le clip hypnotique de Bastille

Après avoir annoncé la sortie de Doom Days, son prochain album studio, Bastille a décidé de publier un nouveau morceau qui en est extrait, intitulé Those Nights. Dévoilé sur YouTube il y a à peine quelques heures, le clip cumule déjà plus de 250 000 vues. Un extrait assez hypnotique dans lequel on voit le chanteur allongé sur un canapé et entouré de dizaines de personnes quasiment nues. "Ne cherchons-nous pas tous un peu d'espoir de nos jours ? / Quelqu'un avec qui nous pouvons nous réveiller ?" chante-t-il alors que la caméra lui tourne autour.

Ce morceau fait suite à leur dernier single Joy, pour lequel une vidéo a été diffusée la semaine dernière et qui montre ce que les gens font quand ils pensent que personne ne les regarde. Leur album Doom Days sortira le 14 juin prochain. Bastille devrait d'ailleurs célébrer la sortie du disque avec une expérience immersive et théâtrale spéciale. On vous tiendra bien évidemment au courant.