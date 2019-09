The Script : Regardez The Last Time, leur dernier clip (VIDEO)

Cela fait maintenant plus de dix ans que The Script est arrivé avec son premier album impressionnant et une série de tubes. Depuis, le son du groupe a évolué avec le temps, mais pas toujours au plus grand plaisir des fans. Des premiers succès comme Breakeven et We Cry qui ont semblé frais et ont valu à la formation de Dublin une crédibilité populaire. Alors qu'ils n'avaient pas sorti d'album depuis deux ans avec Freedom Child, il semblerait que ce nouveau titre soit le signal de leur retour en force.

The Last Time est le premier aperçu de ce qui devrait fournir le sixième album studio à venir de The Script. Le leader et chanteur du groupe, Danny, sonne toujours aussi bien, accompagné des talentueux Mark et Glenn à la guitare et à la batterie. "Cette chanson parle des sentiments intenses que vous ressentez lorsque vous réalisez que vous voyez peut-être celui que vous aimez…. pour la dernière fois." confiait récemment Danny.