Regardez Selena Gomez à la tête d'une émission culinaire (VIDEO)

Il y a quelques jours, les 185 millions de followers de Selena Gomez ont reçu une belle surprise de la part de leur idole ! Moins présente qu'habituellement sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a tout de même tenu à partager une vidéo exclusive dans laquelle elle a expliqué les raisons de ce petit éloignement. Si ses fans s'inquiétaient sur son état de santé, cette dernière a tout de suite tenu à les rassurer en leur disant qu'elle ferait des efforts. Si il semblerait que le grand public l'attende avec un nouveau titre, une tournée mondiale ou même un album, c'est dans un tout autre registre que l'interprète de We Don't Talk Anymore fait son apparition...

Comme en témoigne le générique de Selena + Chef (voir ci-dessus), la chanteuse sera bientôt à la tête d'une émission culinaire sur HBO Max. Un programme en dix épisodes prévu pour le 13 août prochain et dans lequel on retrouvera donc la star chez elle, en train d'expérimenter la recette d'un des chefs qui l'accompagnera par visioconférence. "J'adore manger mais je ne suis pas la meilleure des cuisinières" prévient la chanteuse dans la bande-annonce du projet. Une information qu'on aurait deviné rien qu'en voyant la manière dont cette dernière bat des œufs ou met le feu à son plat dans le four. Une expérience promet, avant-tout, d'être très drôle !