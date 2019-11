Regardez les répétitions de Nirvana pour les MTV Unplugged en 1993 (VIDEO)

"Lorsqu'ils ont publié la vidéo, j'avais l'impression que Kurt était encore en vie..." écrit un internaute en commentaire de l'extrait publié il y a quelques jours sur YouTube. Un document inédit qui montre le moment où Kurt Cobain et ses acolytes répètent pour leur célèbre prestation acoustique à New York lors des MTV Unplugged en 1993. Son gilet kaki sur les épaules (il vient d'être vendu aux enchères pour une somme astronomique) et l'air un peu agacé, le chanteur décédé en avril 1994 répète le titre Come As You Are. Il est entouré de ses équipes techniques mais aussi du groupe Nirvana au complet. Remasterisée en HD, cette vidéo de plus de 4 minutes qui se déroule dans les studios de Sony n'est pas sans remuer des souvenirs douloureux pour les fans du chanteur. On regarde.