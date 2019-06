Regardez les réactions hilarantes des internautes après les épreuves du bac de Philo !

Pour ceux qui l'ont déjà passé, c'est un souvenir que l'on oublie jamais ! Bon ou mauvais d'ailleurs. Pour les autres, ceux qui le passent en ce moment et ceux qui le passeront dans quelques années, c'est forcément une source de stress. Et parmi les nombreuses épreuves par lequel doivent passer les élèves de terminale, il y a forcément la Philosophie. Bête noire de la plupart des lycéens, l'épreuve qui ouvre chaque année le cérémonial se déroulait ce lundi 17 juin. Et sur Twitter, les internautes y sont allés de leur petite anecdote. Retour sur les réactions les plus drôles.

Moi cherchant quelle citation utiliser parmis celles que j'ai appris #BAC2019 #BacPhilo pic.twitter.com/TQrAdTNQ10 — Nivanix (@silverslidez) 17 juin 2019

Les profs de philo quand ils vont voir pour la 43eme fois de la journée ‘comme a dit l’artiste nekfeu dans son dernier album etoiles vagabondes’ #Bac2019 #BacPhilo pic.twitter.com/aRedYPuRr9 — Otherworld ???? (@orojackmel) 8 juin 2019

Demain en philo à 8h : « tout ce que je sais c’est que je ne sais rien » Socrate. #BacPhilo — hug’s ???? (@hugo_small) 16 juin 2019