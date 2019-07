Regardez les images de la nouvelle série Netflix, The Witcher (VIDEO)

Il y a quelques jours se déroulait le fameux Comic Con de San Diego. Un événement majeur de la pop culture qui révèle chaque année les nouveautés en terme de séries. Pour cette 50ème édition, un programme produit par Netflix a attiré l'attention : The Witcher. Très attendu par le public, ce feuilleton est adapté de l'intrigue de la série littéraire à succès Le Sorcelleur, de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Et avec de la magie, un univers moyenâgeux et des monstres, la série nous rappelle forcément quelque chose, pas vous ?

Présenté comme la réponse de Netflix à l'immense succès de Game of Thrones, The Witcher se focalise sur un personnage principal. "Un Witcher est un jeune garçon qui a été livré à lui-même et recueilli par un groupe appelé les Witchers et ils sont entraînés jusqu’à atteindre un niveau presque inhumain d’agilité et d’endurance. A partir de là, il deviennent des mutants, la plupart des enfants ne survivent pas… puis ils sont initiés à l’art de la chasse au monstre avant de parcourir le monde pour être payés à tuer des monstres, ce qui est leur seul objectif dans la vie" affirme Henry Cavill, qui interprète le rôle. Si aucune date de sortie n'a été communiquée, la série est pressentie pour fin 2019.