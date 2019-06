Regardez les derniers teaser de Beverly Hills 90210 (VIDEOS)

Le retour tant attendu de Beverly Hills 90210 approche ! Et près de vingt ans après l'arrêt de la série, Jennie Garth (qui joue le rôle de Kelly), Tori Spelling (Donna), Jason Priestley (Brandon), Shannen Doherty (Brenda), Brian Austin Green (David), Gabrielle Carteris (Andrea) et Ian Ziering (Steve) sont bel et bien sur le point de reprendre les rôles qui les ont fait connaître. Et si l'excitation est déjà à son comble pour les fans de la première heure, la Fox a bien compris qu'elle ne faisait que rajouter de l'engouement en publiant des vidéos promotionnelles de la série. C'est donc tout naturellement que trois vidéos ont été postées ces derniers jours. On regarde.