Regardez le nouveau clip déjanté des Jonas Brothers (VIDEO)

L'année 2019 sera marquée par le grand retour des Jonas Brothers ! Après une séparation de près de 6 ans, les trois frères sortiront leur nouvel album, Happiness Begins, le 7 juin prochain suivi d'une énorme tournée de plus de 70 dates à travers les Etats-Unis. Visiblement plus motivés que jamais à l'idée de se retrouver à nouveau tous les trois ensemble, Nick, Joe et Kevin étaient même venus à la matinale de Virgin Radio à l'occasion de leur tournée promotionnelle parisienne. Un beau moment qui avait ravi toute l'équipe du Virgin Tonic. La preuve en images.

Et depuis leur venue dans nos studios, les trois frères n'ont pas chaumé. Bien au contraire. Propulsé par la sortie rayonnante de leur dernier opus, les chanteurs n'arrêtent plus de dévoiler des clips vidéos. Dernier en date ? C'est le titre Only Human qui a eu droit lui aussi à sa vidéo YouTube (accessoirement vue près d'un million de fois en moins de 24 heures). Un projet totalement fou filmé à l'ancienne dans lequel on aperçoit Nick, Kevin et Joe dans un univers tout droit sorti des années 80. Et bizarrement, c'est rafraîchissant. On vous laisse apprécier...