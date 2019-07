Regardez le nouveau clip de Richard Orlinski ft. Carl Vermont sur Forever Young !

En 2016, Richard Orlinski livrait au grand public Heartbeat, un titre entraînant aux côtés d'Eva Simons, une chanteuse néerlandaise. Neuf millions de vues plus tard, l'artiste passionné de musique depuis son plus jeune âge réitère l'aventure avec Forever Young, un titre produit en duo avec Carl Vermont dont le clip est sorti il y a tout juste quelques jours. Et même si ce sculpteur de renom est davantage habitué à la rubrique Art des médias du monde entier, son imagination et sa soif de travail ne semble pas rechigner à l'idée de l'ouvrir vers d'autres horizons. Bien au contraire.

La preuve, alors qu'il est devenu en quelques années l'artiste français contemporain le plus vendu dans le monde, l'homme de 53 ans s'est lancé ces derniers mois un défi sans précédent : monter son propre one man show. Un pari réussi puisque Tête de Kong s'est joué pendant près de cinq mois dans toute la France. Un spectacle dans lequel il raconte son histoire, celle d'un gamin plein de rêve qui va gravir les échelons peu à peu jusqu'à atteindre des sommets. Une altitude qui ne l'effraie pas puisque c'est désormais en musique que Richard Orlinski souhaite émouvoir les gens.