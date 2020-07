Regardez le live exceptionnel de Angèle sur le titre Tu me regardes (VIDEO)

Vous l'attendiez avec impatience cet été ? Ce n'est que partie remise ! Annulés en raison de la crise du coronavirus, les concerts d'Angèle dans de nombreux festivals français n'auront pas lieu cette année. Un véritable crève-cœur pour ses centaines de milliers de fans mais également pour elle puisque cette dernière devait prendre une pause juste après sa tournée. Néanmoins, l'interprète de Balance ton quoi a annoncé qu'elle serait de retour en 2021 avec pas moins de quinze dates. Un emploi du temps qui s'annonce donc très chargé et que la jeune artiste belge devra faire coïncider avec sa nouvelle carrière d'actrice. Mais qu'importe. Très enthousiaste à l'idée de faire son grand retour sur scène, Angèle en a profité pour réaliser une magnifique session publiée sur son compte Instagram.

Une vidéo faite depuis le Studio Maurice dans laquelle on voit la jeune femme au milieu d'une salle immaculée avec pour unique décoration de magnifiques fleurs fraîches. Équipée d'un micro et d'un synthé, Angèle interprète le titre Tu me Regardes. L'occasion de partager un moment avec ses fans en attendant les prochains concerts en 2021.