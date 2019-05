Regardez le live de The Avener sur le toit du palais des Festivals à Cannes

On ne peut rien refuser à l'enfant du pays ! C'est en tout cas ce qu'à pu constater le Dj The Avener il y a quelques jours lors d'une petite session live organisée dans un endroit plus qu'improbable. En effet, le producteur a eu la chance de pouvoir passer un court moment sur le toit du palais des Festivals (là où toutes les cérémonies du festival de Cannes se déroulent). Organisé afin de tourner une partie de son clip, ce mini concert de 14 minutes a donc permis à l'artiste originaire de Nice de dévoiler son nouveau single Beautiful.

Un titre que l'on vous a également fait découvrir en exclusivité chez Virgin Radio avec la venue récente de The Avener il y a quelques semaines. Et alors que son nouvel album sortira à l'automne, ce dernier s'est donc autorisé une petite folie en tournant son prochain clip dans ce lieu insolite. Un véritable challenge puisque c'est la première fois qu'un tel événement a lieu et surtout parce que le toit ne peut pas supporter plus de 100 kilos par mètre carré. Rassurez-vous, tout s'est déroulé pour le mieux. Et on a hâte de voir le résultat !