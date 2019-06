Les L.E.J. n'ont Pas l'time et elles le disent dans leur nouveau clip 

Le trio L.E.J. a sorti il y a quelques heures une véritable pépite : Pas l’time. Un nouveau morceau aux accents pop électro qui démontre à quel point les jeunes femmes ont évolué. Et en effet, Lucie, Juliette et Elisa nous balancent un nouveau titre qui séduit par sa qualité musicale ainsi que par ce style singulier si caractéristique du groupe. Déjà visionné plus de 250 000 fois en moins de 24 heures, le clip n'a pas mis longtemps (comprenez la référence) avant de séduire les internautes.

Dans ce clip, on retrouve les trois filles aussi bien en boîte de nuit que sur des trottinettes électriques ou qu'à bord d'une péniche. Un tour de Paris en 3 minutes qui se veut à la fois original et rafraîchissant. Alors, vous avez l'time de regardez ce délire entre copines ? Allez-y, foncez !