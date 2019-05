Regardez le "Carpool Karaoké" hilarant de Céline Dion !

Si l'émission devrait arriver sur les ondes françaises grâce à Camille Combal d'ici quelques temps, sa notoriété aux Etats-Unis n'est plus à faire ! Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le programme, le Carpool Karaoké consiste à inviter une célébrité et à la faire chanter durant un trajet en voiture. Le tout entrecoupé d'activités totalement dingues et présenté par le très enthousiaste James Corden. A l'occasion du dernier numéro sorti il y a seulement quelques heures, l'animateur avait jeté son dévolu sur Céline Dion. Une rencontre totalement barrée qui se conclut par un extrait vidéo hilarant.

C'est donc à Las Vegas, la ville où Céline Dion se produit depuis plusieurs années au Caesars Palace, que James Corden avait décidé de poser ses valises. Sur l'artère principale qu'on appelle le strip, il récupère donc l'une des plus grandes chanteuses au monde dans son 4x4 noir. Aussitôt, l'ambiance monte d'un cran. Visiblement très excitée par sa venue dans l'émission, Céline est extatique. Tour à tour, les deux personnages entonnent les plus grands tubes de la star. Un extrait à se plier en deux qui atteint son apogée au moment où l'interprète de S'il suffisait d'aimer doit se séparer de ses chaussures et hurle de douleur. On adore. Une fois de plus, on s'incline devant la diva.