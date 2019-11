Regardez la reprise incroyable de Nirvana par cette jeune fille de 9 ans (VIDEO)

Sur sa chaîne YouTube, Nandi Bushell, âgée de 9 ans, poste depuis plusieurs années des vidéos d'elle à la batterie. Et si elle ne dépassait que très rarement les 3 000 vues, cette dernière a vu les notifications s'emballer sur sa dernière publication. En effet, il y a quelques jours, la jeune musicienne a publié une reprise du titre In Bloom du groupe Nirvana. Un succès immédiat ! A l'heure où nous publions l'article, ce sont d'ailleurs plus de 493 000 personnes qui se sont extasiées devant le talent de cet enfant prodige. Une vidéo d'un peu moins de 2 minutes relayées par les médias du monde entier et dans laquelle on aperçoit une Nandi déchaînée en train de jouer de la batterie et d'hurler au son du titre du célèbre groupe américain. Un moment à ne pas rater et que l'on a, bien évidemment, souhaité partager avec vous !