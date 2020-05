Regardez la reprise de Green Day avec le titre Dreaming de Blondie (VIDEO)

Le confinement aurait-il finalement du bon ? C'est en tout cas ce que pourraient dire les fans de Green Day puisque le groupe de punk rock les a littéralement submergé de sons inédits ces dernières semaines. En effet, dans le cadre d'un projet appelé No Fun Mondays, Billie Joe Armstrong a publié toute une série de reprises sur la chaîne YouTube de son groupe. Après des titres comme Kids in America, I Think We’re Alone Now ou encore That Thing You Do!, le chanteur s'est attaqué au morceau Dreaming, originellement interprété par le groupe Blondie. Un titre datant de 1979 repris par l'artiste dont le dernier album -Father of All...- est sorti en début d'année. Déjà vu par près de 300 000 internautes, le clip rassemble de nombreuses images d'archives. En légende de la vidéo, le groupe balance un message à ses fans : "Nous sommes impatients de voir vos visages lorsque nous serons de retour dans le monde". Vivement la fin de la crise sanitaire alors !