Regardez la bande-annonce de Stardust, le biopic sur David Bowie (VIDEO)

La folie des biopics ne semble pas prête de s'arrêter ! Après les succès phénoménaux de Rocketman sur la vie d'Elton John ou Bohemian Rhapsody sur celle de Freddie Mercury, c'est un biopic sur la carrière d'Elvis Presley qui est attendu dans les prochains mois. Mais pas que. En effet, comme on vous l'annonçait il y a quelques temps, David Bowie devrait, lui-aussi, avoir droit à son propre long-métrage sur sa vie et sa carrière. Un projet qui se basera sur le premier road trip américain de la star britannique décédée il y a trois ans et dont le voyage, effectué en 1971, inspirera son personnage iconique de Ziggy Stardust. Si on ne connaît pas encore la date de sortie de ce nouveau projet écrit et réalisé par Gabriel Range, la première bande-annonce officielle vient d'être dévoilée. Et elle ne fait pas l'unanimité. On vous laisse juger par vous-même !

En effet, sur les réseaux sociaux, les critiques vont bon train. Alors que certains internautes ne trouvent aucune ressemblance entre David Bowie et Johnny Flynn (qui incarne la star), d'autres fustigent le fait que le biopic ait été développé sans l'accord des ayants droit et ne contiendra ainsi aucun titre de David Bowie. Un comble pour un projet qui relate ses débuts dans la musique. "Mon objectif, c’est de faire un film qui raconte comment quelqu’un devient un artiste, ce qui le pousse à exercer son art" précisait le réalisateur qui n'a pas souhaité s'exprimer sur les divergences qui l'opposent à Duncan Jones, le fils ainé du défunt chanteur.