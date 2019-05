Regardez la bande-annonce de Family Business, le Breaking Bad à la française !

C'est la nouvelle série Netflix made in France ! Après des programmes tels que Marseille ou Plan Coeur, c'est donc au tour de Family Business de faire son entrée sur la plateforme de vidéos à la demande. Avec une sortie prévue pour le 28 juin prochain, la série s'annonce déjà comme la nouvelle série événement. Et ce n'est pas le casting qui dira le contraire. En effet, pour promouvoir son programme, le géant américain a mis le paquet. C'est donc en suivant la tendance des "stoner comedies" (dont l'intrigue tourne autour du cannabis mais est abordée de manière humoristique) que la série a décidé de se calquer. Une sorte de Breaking Bad à la française...

Le pitsch ? Joseph (Jonathan Cohen), qui travaille toujours malgré lui dans la boucherie casher de son père Gérard (Gérard Darmon), apprend de source "sûre" que le cannabis va être légalisé. Il décide aussitôt, à l’aide de sa famille et de ses amis, de transformer la boucherie familiale en "Beucherie"... En plus de ces deux acteurs populaires, on y retrouve Julia Piaton (Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?) ou encore Liliane Rovère (alias Arlette dans Dix pour cent). Autant de grands noms qui participeront probablement au succès de cette nouvelle série. Et en attendant, on vous laisse regarder la bande-annonce... Ça promet !