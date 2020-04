Live Réseaux Sociaux : -M- et sa fille rendent hommage à Prince (VIDEO)

Le 21 avril 2016, le monde perdait l'un des plus grands artistes du XXe siècle ! En effet, à tout juste 58 ans, Prince décédait dans d'étranges circonstances et laissait derrière lui des millions de fans éplorés. Une disparition qui restera gravée dans les mémoires et que nous ne sommes pas prêt d'oublier. La preuve, à l'occasion des quatre ans de sa mort, un artiste bien connu du public français a tenu à rendre hommage à l'interprète de Purple Rain. C'est donc depuis sa cuisine à ce qui semble être l'heure du petit-déjeuner que -M- et sa fille ont tenu à interprète le morceau Sometimes It Snows in April. Une version que le père et sa fille ont adapté à leur manière et interprété dans la langue de Molière. Toujours généreux de son temps, Matthieu Chedid nous ravit encore une fois de son talent et nous permet de découvrir Billie, sa fille, qui est chanteuse également.