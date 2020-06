Regardez Funky Junky Monkey, le clip délirant de Shaka Ponk (VIDEO)

Funky Junky Monkey est le titre fondateur de Shaka Ponk. Écrit il y a plus de quinze ans, il raconte l'histoire de ce singe très punk, post-humain, qui vient reprendre sa place dans un monde d'où les hommes l'ont exclu. Avec ce nouveau projet, les membres du groupe mettent en avant un filtre Instagram exceptionnel imaginé par leurs soins et sobrement appelé MonkeyMe. Un outil qu'il utilise à foison dans le clip à voir ci-dessous. "Le singe envahit notre culture, rappelle à l'homme d'où il vient. Il impose un recul sur notre monde superficiel et nos préoccupations égocentriques" précise le communiqué de presse envoyé à l'occasion de la sortie de Funky Junky Monkey.

Dans cette vidéo de plus de quatre minutes, on découvre de nombreuses images célèbres telles que des émissions françaises comme le Journal de 20h ou Quotidien, des extraits de films comme Pulp Fiction et même des oeuvres d'art célèbres comme La Joconde. Tous ont été passés au filtre réalisé par Shaka Ponk. Une belle manière pour ces derniers de rappeler que "Tout le monde est un singe qui s'ignore, le filtre nous aide à le révéler". Ce clip vidéo marque les prémices de Apelogies, une anthologie qui célèbrera les 15 ans du groupe de rock français et dont la sortie est prévue le 6 novembre 2020.