Regardez Crave, le dernier clip de Madonna et Swae Lee

Qui dit nouvel album, dit nouvelle identité ! Une habitude pour Madonna qui nous révélait il y a quelques semaines les détails de Madame X, le nouveau personnage phare de son dernier opus. Une sorte "d'agent secret" au look sexy aussi bien "danseuse" et "professeure" que "cheffe d'Etat". Très investie dans ce nouveau visuel, la chanteuse espère bien marquer les esprits pour ce quatorzième opus. Et ça commence bien évidemment avec des sons forts. Après un duo inédit avec Maluma, c'est sur le rappeur Swae Lee que la star a jeté son dévolu.

Il y a une semaine, la reine de la Pop partageait sur sa chaîne YouTube l'audio de ce nouveau titre. Aujourd'hui, c'est au tour du clip vidéo de faire son apparition. Un extrait qui s'emboîte parfaitement avec l'esthétique des précédents puisqu'il est en noir et blanc avec quelques scènes de couleurs. Tourné à New York entre bâtiments désaffectés et toits des buildings, le clip a été réalisé par Nuno Xico, metteur en scène portugais qui n'en est pas à sa première collaboration avec l'artiste

. A regarder sans attendre !