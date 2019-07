Regardez cette candidate d'Incroyable Talent reprendre Come Together des Beatles (COVER)

Actuellement diffusée aux Etats-Unis, l'émission America's Got Talent (l'équivalent de La France à un Incroyable Talent) a récemment réservé de belles surprises à ses téléspectateurs. En effet, c'est lors des premières auditions, il y a quelques semaines, que la candidate Carmen Carter, âgée de 55 ans, a ravi le public de sa prestation. Une première apparition remarquée qui a même valu à cette artiste encore inconnue ce que l'on appelle communément une standing ovation. Mais c'était sans compter ce que cette dernière avait prévu pour son second passage dans l'émission... On regarde !

En effet, vêtue d'une robe moulante rouge, Carmen n'a pas attendu très longtemps avant de se mettre le public et le jury (composé notamment de Dannii Minogue et Simon Cowell) dans la poche. Pour l'occasion, la chanteuse avait décidé d'interpréter une version revisitée de Come Together, une chanson des Beatles datant de 1969. Interprétée de manière beaucoup plus rock que l'originale, sa prestation a littéralement transcendé les personnes présentes dans la salle. "Ce n'est jamais trop tard. Il n'y a rien qui m'arrête maintenant. C'est mon moment et c'est pourquoi je suis là

" s'est écriée Carmen avant son entrée en scène.