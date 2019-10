Regardez ces blagues d'Halloween à faire froid dans le dos (VIDEOS)

Âmes sensibles, s'abstenir ! Pour la fête d'Halloween de cette année, notre équipe a décidé de vous préparer une petite compilation des meilleures blagues. Nous nous sommes donc attelés à trouver les vidéos les plus effrayantes dans lesquelles des personnes lambda sont piégées par des acteurs déguisés en créatures effrayantes. Et même si ces extraits peuvent faire froid dans le dos, la réaction des personnes visées par ces "prank" (comme on dit à l'américaine) est souvent hilarante. Personnellement, on adore la mise en scène avec les personnages de la saga Saw dans le parking souterrain. On vous laisse juger par vous-mêmes !