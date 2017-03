Red Hot Chili Peppers, Vianney, Justice... La prog' complète du Paléo Festival 2017 dévoilée

Le printemps est définitivement là, le soleil et les oiseaux chantant avec lui, mais aussi les annonces des festivals estivaux à venir. Car oui, il est déjà temps de préparer votre été et quoi de mieux pour se défouler qu’un petit festival dans la joie et la convivialité afin de (re)voir vos artistes préférés en live ? Alors que 15 nouveaux noms ont rejoint l’affiche des Solidays 2017, c’est au tour aujourd’hui du Paléo Festival Nyon 2017 de dévoiler sa programmation complète et attention, il y aura du très beau monde ! On y retrouvera entre autres Red Hot Chili Peppers également à Lollapalooza Paris 2017, Macklemore & Ryan Lewis, Justice, Jamiroquai, Manu Chao, Pixies, Foals, Tryo, Julien Doré, Vianney, Vitalic, Imany, Petit Biscuit, Kaleo, Broken Back, Mat Bastard ou encore Boulevard des Airs. Le line-up complet est à découvrir ci-dessous :

Six jours et six nuits de concert, plus de 230 000 spectateurs attendus et 210 lives et spectacles, autant de chiffres impressionnants qui font du Paléo le plus grand festival open air de Suisse et un des évènements musicaux majeurs d’Europe ! La billetterie du festival sera lancée le mercredi 5 avril à midi et avec une affiche pareille, on parie que les places s’écouleront très très vite. Retrouvez toutes les infos sur le site officiel du Paléo Festival Nyon 2017 !