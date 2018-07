Red Hot Chili Peppers : Flea et John Frusciante, la réunion après plus de 10 ans

En 2009, John Frusciante quittait les Red Hot Chili Peppers et depuis, le musicien a toujours joué la carte de la discrétion. Hormis quelques morceaux instrumentaux, celui qui fut le guitariste des Red Hot n'a jamais vraiment cherché à revenir sur le devant de la scène et ce, même quand le groupe a fait son entrée au Rock 'n' Roll Hall of Fame en 2012. Mais ce week-end, John Frusciante a visiblement décidé de sortir un peu ! Et, petit bonus, il a été vu en compagnie de Flea qui, on le sait, est toujours dans le groupe.

De cette première rencontre publique (photographiée, en tout cas) en 11 ans, il n'y a qu'un cliché. Mais, c'est toujours suffisant pour faire plaisir aux fans du groupe ! Pendant que John Frusciante profite de sa vie d'anonyme, les Red Hot Chili Peppers, eux, continuent de travailler dur : après la sortie de The Getaway en 2016, le groupe a tourné dans le monde entier, défendant l'opus. En ce qui concerne Flea et John, on ne les reverra probablement sur scène en ensemble mais en tout cas, c'est toujours agréable de les voir ensemble !