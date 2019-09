Red Hot Chili Peppers : Regardez leur reprise de Just What I Needed de The Cars (VIDEO)

C'était dimanche soir et ça s'est passé à Singapour au Marina Bay lors d'un concert événement des Red Hot Chili Peppers ! En effet, le groupe de rock américain créé à Los Angeles en 1983 a tenu à rendre hommage à Ric Ocasek, ancien chanteur du groupe new wave The Cars, décédé le 19 septembre dernier. Ils ont ainsi interprété le titre Just What I Needed (comme le groupe Blink-182 quelques jours avant eux) en l'honneur de leur défunt ami. Décédé

d'une maladie cardiaque, Ric Ocasek se remettait tout juste d'une opération chirurgicale au moment du drame. Plusieurs sources affirment que l'homme était âgé de 70 ou 75 ans. Un mystère qui ne change malheureusement pas la triste finalité de l'affaire.

