Les Red Hot Chili Peppers dévoilent le clip de "Goodbye Angels".

Les Red Hot Chili Peppers continuent actuellement la promotion de leur album The Getaway, publié en juin 2016. Après avoir réalisé le clip de « Go Robot » en septembre, Thoranna Sigurdardottir a repris sa caméra pour illustrer le nouveau single du groupe « Goodbye Angels ». Ce clip tourné à Atlanta met en scène l’actrice danoise Klara Kristin, qui incarne une jeune femme vivant dans la rue. Profitant de la liberté que lui octroie son mode de vie, elle parvient un soir à se frayer un chemin en backstage, échange un regard avec Anthony Kiedis puis termine dans le public, complétement possédée par la musique.

Si les Red Hot nous avaient habitué à des clips un peu plus originaux, on est tout de même ravis de découvrir quelques extraits de concerts. La vidéo est entrecoupée d’images de la tournée, notamment les fameuses ampoules qui montent et descendent au-dessus de la fosse pendant les shows. Véritables dieux du live, les Californiens ont passé ces derniers mois sur la route, à enchainer les concerts sold out à travers toute l’Europe. Les Red Hot n’avaient d'ailleurs pas failli à leur réputation lors de leur passage à l’AccorHotels Arena en octobre dernier. Actuellement en pleine tournée américaine, ils seront à l’affiche du Lollapalooza Festival de Paris au mois de juillet.