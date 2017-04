Le revoilà ! Star d'Internet, Anthony Vincent est devenu mondialement populaire en postant des covers sur sa chaine Youtube, et notamment sa reprise très réussie de Linkin Park. Sa particularité : il interprète les plus grands tubes musicaux en les imaginant chantés par des artistes divers et variés. Dans sa dernière vidéo en date, c’est à un titre incontournable des Red Hot Chili Peppers qu’il s’est attaqué. On découvre donc « Give It Away » réinterprété à la sauce Depeche Mode, Guns N Roses, Bob Marley ou David Bowie. Et c’est incroyablement bien fait ! On vous laisse visionner le résultat juste en dessous.

A nouveau, le Youtuber nous a scotché grâce à ses brillants talents d’imitateur. Non seulement chanteur, Anthony Vincent utilise également guitare, clavier et sampler pour coller parfaitement à l'univers artistique des différents artistes. Remixée version ABBA ou John Williams, mais aussi adaptée aux sonorités très particulières de Slipknot ou de Twenty One Pilots, la chanson des Red Hot Chili Peppers passe par toutes les directions musicales. Comme quoi en musique, il n’y a vraiment aucune limite à la créativité ! Pour découvrir le travail d’Anthony Vincent, on vous conseille de faire un tour sur sa chaine Youtube Ten Second Songs. Quant aux Red Hot Chili Peppers, ils seront cet été à l’affiche du Paléo Festival 2017 aux côtés de Vianney et Justice.