Ils ont fait un retour fracassant avec leur dernier album (The Getaway) et depuis, tout va bien pour les Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis et sa bande sont partis en tournée, ils sont venus défendre ce dernier opus en France et plus, ils se sont même offerts un Carpool Karaoke avec James Corden. Bref, ils sont en train de vivre une année chargée. Le souci, c'est qu'une rumeur commence à circuler et qu'elle vient assombrir le tableau : et si les Red Hot se séparaient ?

Pour rappel, tout a commencé lorsque Chad Smith a confié ne pas savoir si "le groupe pourrait continuer de tourner" : "On était dans un van, de retour d'un concert. Et Flea a demandé 'Encore combien de temps est-ce que tu penses que... comment est-ce que l'on devrait arrêter ça ?' Et moi, j'ai répondu 'J'en sais rien... je veux continuer à faire de la musique, je veux encore faire des disques mais les tournées... je ne sais pas si on peut encore continuer"

Les Red Hot sur scène

Il n'aura pas fallu longtemps pour que Flea prenne la parole : "Je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'était une conversation ridicule", a t-il avoué à TMZ. "On ne se penche jamais vraiment sur le futur mais pour l'instant, on est en tournée et on se laisse porter par la musique. Pour être tout à fait honnête, depuis que l'on a commencé le groupe il y a 35 ans, on n'a jamais vraiment su à quoi s'attendre. Je pense que toute l'énergie du groupe se trouve là - on se laisse porter".

Traduction, une séparation n'est pas à prévoir pour l'instant ! Voilà qui devrait rassurer les fans de la première heure.