Red Hot Chili Peppers : Une autobiographie en septembre !

Si vous pensiez tout savoir sur le groupe Red Hot Chili Peppers, il se peut que vous ayez de bonnes surprises en septembre ! Formé dans les années 80 à Los Angeles, c’est le groupe de rock qui a tout cassé depuis ! Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith et Josh Klinghoffer ont connu leur apogée dans le début des années 90 avec l’album Blood Sugar Sex Magik et des titres comme Under The Bridge ou Suck My Kiss. Mais l’album qui a le plus dû vous faire kiffer, c’est Californication et son titre phare du même nom, excellent pour draguer des meufs au passage, qui a été vendu à plus de 15 millions d’exemplaires ! Un groupe hors norme, avec des clips de fou et on sait, vous savez tout sur le groupe, mais peut-être pas tout !

Flea, le bassiste depuis le tout début a décidé de sortir une autobiographie en septembre ! Le bouquin va s’appeler Acid For The Children, on va pas traduire en français, et comptera 400 pages de confessions, d’honnêteté, et de pure Red Hot Chili Peppers !