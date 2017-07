C'est une triste nouvelle qui devrait faire beaucoup de bruit au sein de la communauté des Red Hot Chili Peppers... Toujours en plein succès avec leur dernier album The Getaway dont est extrait l'excellent "Goodbye Angels", les garçons sont malgré tout en pleine remise en question. Pourquoi ça ? Le temps passe et les quatre membres ne sont plus sûrs de pouvoir assurer les tournées mondiales comme avant. Dans une interview accordé à la radio Sirius XM, le batteur Chad Smith, qui a rejoint l'aventure en 1988, laisse présager un avenir plus qu'incertain pour le groupe : "Nous étions en train de conduire un van après un concert et Flea m'a dit "Combien de temps penses-tu qu'on devrait... Comment devrait-on arrêter tout ça ?"

"J'ai répondu, : "Je ne sais pas !". Je veux toujours faire de nouveaux albums, j'adore ça, mais en ce qui concerne les tournées de concerts...Je ne sais pas si on peut continuer", avoue le musicien. Les fans devront-ils désormais se contenter des Red Hot Chili Peppers seulement en studio ? Chad ajoute : "Trois d'entre nous avons 54 ans - Anthony, moi et Flea. Josh a 38 ou 39 ans, donc il est encore jeune. Mais je ne sais pas si on peut continuer à faire de longues tournée - un an, un an et demi qu'on fait généralement. C'est une bonne question. Nous avons tous une famille et d'autres choses, vos priorités ne sont plus les mêmes. On se rend compte que ce qui marche pour certains autres groupes ne marchera pas pour nous. Bien sûr, nous sommes toujours reconnaissants que les gens veuillent venir nous voir et nous adorons la scène mais je ne sais de quoi sera fait l’avenir." La fin des Red Hot Chili Peppers a-t-elle sonné ? On aimerait ne pas y croire...