Red Hot Chili Peppers : 10 ans après son départ, John Frusciante est de retour dans le groupe

Il y a dix ans, John Frusciante quittait les Red Hot. Et la nouvelle qui va ravir tous les fans de la formation, c'est qu'après toutes ces années passées loin du groupe, le guitariste a confirmé son retour. "Les Red Hot Chili Peppers annoncent que nous nous séparons de notre guitariste des dix dernières années, Josh Klinghoffer", annonce ainsi le communiqué posté sur les réseaux du groupe. «Josh est un beau musicien que nous respectons et aimons. Nous sommes profondément reconnaissants de notre temps avec lui et des innombrables cadeaux qu'il a partagés avec nous. »

Pour remplacer Josh, c'est donc John qui rejoint la formation californienne : "Nous annonçons également, avec beaucoup d'enthousiasme et le cœur plein, que John Frusciante rejoint notre groupe."

"Quand j'ai quitté le groupe, il y a plus d'un an, nous étions en pause pour une durée indéterminée. Il n'y avait pas de drame ni de colère, et les autres gars étaient très compréhensifs", expliquait le guitariste après son départ. "Ils me soutiennent en faisant tout ce qui me rend heureux et cela va dans les deux sens. Pour faire simple, mes intérêts musicaux m'ont conduit dans une direction différente."

C'est en 1988 que John Frusciante avait rejoint les Red Hot pour la première fois.