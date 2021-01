Ray Dalton dévoile Don't Make Me Miss You, son nouveau single

Si son nom ne vous est pas (encore) familier, sa voix, elle, vous la connaissez : Ray Dalton, artiste d'origine américaine a prêté sa voix au désormais culte Can't Hold Us de Macklemore. Quelques années plus tard, le voila plus populaire que jamais grâce au single In My Bones. De passage dans le Lab Virgin Radio animé par Paul, Dalton nous avait confié que le morceau qui suivrait serait totalement différent... et il ne s'était pas trompé. L'artiste vient tout juste de dévoiler Don't Make Me Miss You et c'est à découvrir sans plus attendre :

Cette fois, Ray Dalton nous parle d'un amour qui, bien que toxique, est formateur : "Nous avons tous été aveuglés par l'amour et dépendants d'une relation malsaine, non ? Don't Make Me Miss You est une lettre d'amour à la personne dont on ne peut pas se lasser, mais avec qui ç ne marchera jamais. J'ai tendance à toujours me mettre dans cette situation", a t-il d'ailleurs confié en évoquant le titre. Teinté de soul, ce nouveau single est la preuve que Ray Dalton est là pour rester : 2021 sera son année !