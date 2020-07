Ratched : Que nous réserve la nouvelle série de Ryan Murphy sur Netflix ?

Pose, Hollywood, American Horror Story ou encore The Politician... Ces programmes ont un seul point commun : leur créateur Ryan Murphy ! Devenu l'un des showrunner les plus prolifiques de sa génération, ce dernier devrait faire son grand retour sur Netflix avec Ratched, son dernier projet. Tirée de l'univers du roman, et de son adaptation, Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série apparaît donc comme un préquel centré sur l'infirmière Mildred Ratched. Et ce n'est autre que Sarah Paulson, éternelle muse du scénariste, qui devrait incarner le personnage principal. Une série qui sera disponible en France dès le 18 septembre prochain sur la plateforme de vidéos à la demande.

[Série] Premières images de Ratched, le prequel de Vol Au-Dessus D'Un Nid De Coucou, qui comprend au casting Sarah Paulson, Sharon Stone, Cynthia Nixon et débarquera le 18 Septembre sur Netflix.#Ratched pic.twitter.com/21EHiDqT5o — SeriesDeFilms (@SeriesDeFilms) July 30, 2020

Révélés par le magazine Stylist, les premiers clichés de Ratched annonce bien le ton de la série. Un thriller sombre dans lequel on découvre ce qui va mener l'infirmière Mildred Ratched, bien sous tous rapports et récemment embauchée dans un hôpital psychiatrique, à devenir un véritable monstre. Pour l'accompagner, Ryan Murphy fait appel à Cynthia Nixon (Sex and the City), Judy Davis ou encore la mythique Sharon Stone. Des pointures que l'on pourra retrouver d'ici deux mois pour un programme inédit en huit épisodes.