Rassurez-vous... Il y aura bien une saison 4 de Handmaid's Tale !

Que les fans se rassurent, leur série préférée sera prolongée pour une quatrième saison ! C'est lors du TCA (Television Critics Association) qui se déroulait il y a quelques jours que la plateforme de vidéo en ligne Hulu a annoncé officiellement que l'une de ses séries phares serait prolongée et qu'elle aurait droit à sa saison 4. Et quand on sait que Handmaid's Tale est l'un des programmes les plus streamés du site, on se dit que ça coule de source qu'il le renouvelle. Mais au moins, on est rassurés !

You did this, Resistors. Praise be. ???? Season 4 of The #HandmaidsTale is happening! pic.twitter.com/uQfKEGE9cW — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) July 26, 2019

Si les informations concernant cette saison 4 ont, jusque-là, très peu filtrées, on imagine que celle-ci n'arrivera pas avant l'année prochaine. En effet, la saison 3 se terminera sur Hulu le 12 août prochain ce qui sous-entend un laps de temps avant la diffusion de la suite. Idem pour ce qui est du nombre d'épisodes qui seront diffusées, on ne sait rien. Mais promis, on vous tient au courant très rapidement.