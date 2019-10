Rami Malek (Bohemian Rhapsody) sera un "super méchant" dans le prochain James Bond

Rami Malek dans James Bond ? Après sa performance incroyable dans Bohemian Rhapsody, on signe direct. Attendu pour 2020, ce nouveau chapitre des aventures de James Bond sera le dernier pour Daniel Craig. Alors que tout le monde se demande quel sera le destin de 007 (sachez que pas moins de trois fins alternatives sont prévues pour éviter tout spoiler), nous, on se concentre sur le grand méchant. On ne va pas se mentir, dans un film d'espionnage, il faut toujours un ennemi bien écrit - un peu comme celui joué par Javier Bardem dans Skyfall. Tenez-vous bien, le rôle reviendra donc à Rami Malek dans Not Time To Die.

Rami Malek sera dans le prochain James Bond

Selon Barbara Broccoli (productrice du film), il faudra s'attendre un à "un super méchant". Mieux, on attend un personnage vraiment "mauvais", selon une interview accordée à Empire. Après sa performance dans Bohemian Rhapsody, Rami Malek change totalement de registre - pour le meilleur. Il faudra patienter encore un peu avant de voir le résultat à l'écran !