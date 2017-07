Rag'N'Bone Man, The xx, London Grammar... Les favoris des bookmakers pour le Mercury Prize 2017

Rag'N'Bone Man fait vibrer la Citadelle pendant le Main Square Festival 2017 et VirginRadio.fr était sur place pour tout vous raconter. Le chanteur est clairement parti pour faire une grande carrière et c'est sans doute pour cette raison qu'il fait parti des favoris des bookmakers pour le Mercury Prize 2017. Juste après Stormzy et et Sampha à 6 contre 1, on retrouve donc l'interprète de "Human" à 8 contre 1, ce qui est vraiment pas mal pour lui. London Grammar et The xx n'arrivent pas beaucoup plus loins, respectivement à 10 contre 1 et 12 contre 1. Mais certains ont eu moins de chance...

London Grammar vont-ils remporter un prix ?

On retrouve Gorillaz à 16 contre 1, ce qui n'est encore pas trop mal, tant que Harry Styles se retrouve à 28 contre 1 et voit donc ces chances de gagner un peu réduites. Mais ce n'est pas pire que les Little Mix qui ont obtenu le pire score de la part des bookmarkers : 100 contre 1 ! Les Rolling Stones et Pete Doherty se côtoient à 66 contre 1, ce qui n'est pas une super nouvelle pour eux, tandis que Fleetwood Mac culmine à 50 contre 1. Bref, on dirait bien que les bookmakers ont fait leur choix ! Auront-ils raison ? La réponse le 14 septembre !