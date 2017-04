Il ne nous a pas fallu très longtemps pour tomber sous le charme de Rag’N’Bone Man. Sa voix puissante et enveloppante, son univers singulier entre hip hop, soul, folk, pop et blues et son physique charismatique nous ont séduits presque instantanément. Son premier premier album Human est sorti le 10 février dernier et a été couronné de succès. L’opus s’est placé en tête des charts du monde entier et a même battu un record au Royaume-Uni en devenant l’artiste masculin ayant vendu le plus d’album en une semaine avec 117 000 exemplaires écoulés. Quelques semaines plus tard, Rag’N’Bone Man remportait le prix de la révélation de l’année aux Brits, une vraie consécration ! Pour notre plus grand plaisir, il dévoile aujourd’hui le clip bouleversant de Skin, son nouveau single, à découvrir ci-dessous.

Le clip de Skin retrace le périple à fendre le coeur d’un petit garçon livré à lui-même après les ravages d’une guerre. Une vidéo bouleversante dans laquelle on aperçoit l’artiste britannique brièvement au début, chantant a cappella le premier refrain du morceau (ce mec est génial, on est d’accord !) Pour la petite anecdote, Skin a été inspiré par Game Of Thrones et l'amour impossible entre Jon Snow et Ygritte. Après avoir hypnotisé les skieurs d’Avoriaz lors du festival Rock The Pistes, Rag’N’Bone Man sera à l’affiche de Main Square 2017 cet été à Arras.