Rag'n'Bone Man rejoint la tracklist du nouvel album de Gorillaz 

Damon Albarn l'a certifié le nouvel album de Gorillaz est terminé et une tournée sera bientôt annoncée ! Si le leader du célèbre groupe virtuel délivre les informations concernant ce cinquième album studio, dont on ignore encore le nom, avec parcimonie, internet n'a pas fait preuve de la même retenue. C'est ainsi toute la tracklist supposée de l'album qui a leaké il y a quelques jours. Cet opus devrait ainsi contenir 26 pistes dont une intro et cinq interludes. Mais ce qui a le plus attiré notre attention ce n'est pas tant le nombre de chansons que la liste des collaborateurs dévoilée. En tête on trouve notre chouchou Rag'n'Bone Man ! Révélation de l'année au Brit Awards 2017 l'artiste est en pleine ascension, pas étonnant donc de le retrouver sur l'un des projets les plus hype du moment.

Intitulé The Apprentice, la collaboration entre Gorillaz et Rag'n'Bone Man fera également appel au featuring du rappeur Zebra Katz et de la chanteuse Ray BLK. La tracklist de l'album de Gorillaz suggère que Damon Albarn a d'ailleurs décidé d'appuyer vraiment sur l'aspect hip hop avec des featurings de D.R.A.M., Vince Staples , Pusha T, Kelela avec une incursion dancehall si on en croit la présence du jamaïcain Popcaan. Gorillaz ayant annoncé le Demon dayz Festival le 10 juin prochain en Angleterre, la sortie de l'album devrait être imminente. Ce qui nous empêche pas de trépigner d'impatience en attendant la sortie, six ans après The Fall, de leur nouvel opus.