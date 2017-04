Depuis le début de l’année, et encore depuis son Brit Award 2017 de la révélation de l’année, tout le monde s’arrache Rag’N’Bone Man. Il faut dire que l’artiste britannique a tout pour intriguer et plaire : une voix puissante hors du commun, un univers singulier qui réunit hip hop, soul, pop, folk et blues et un physique atypique. Son premier album Human sorti le 10 février dernier fait un carton dans le monde entier, et l’opus a même permis à Rory de battre un record, il est à présent l’artiste masculin à avoir vendu le plus d’album en une semaine au Royaume-Uni. Le mois dernier, Rag’N’Bone Man se produisait au festival Rock The Pistes et a hypnotisé les skieurs présents en haut des pistes d’Avoriaz. Très demandé après sa superbe prestation dans les montagnes, le chanteur nous a accordé 5 minutes top chrono durant lesquelles on a quand même réussi à aborder l’essentiel : son Brit Award, Game Of Thrones ou encore sa collaboration pour le retour de Gorillaz ! Découvrez notre interview de Rag’N’Bone Man.

VirginRadio.fr : Tu viens de recevoir le Brit Awards de la révélation de l’année 2017, qu’est ce que ça représente pour toi ?

Rag'N'Bone Man : Ça fait longtemps que je travaille, 10 ans pour être exact, et ça montre que ça n’a pas été pour rien. Les gens reconnaissent déjà mes chansons et en parlent, et c’est une chose magnifique. À de nombreux moments de ma carrière j’ai voulu arrêter, je me disais que c’était peut-être tri et qu’il fallait peut-être mieux que je trouve un travail normal. Mais j’ai toujours persévéré, cru en moi et des gens ont cru en moi aussi. Ce Brit Award représente beaucoup pour moi !

VR.fr : Les gens te reconnaissent dans la rue depuis ?

RNBM : Oui, tu sais c’est très dur de se cacher dans la rue quand tu me ressembles (rires) !

VR.fr : Beaucoup de gens disent que tu es le Adele masculin, que penses-tu de cette comparaison ?

RNBM : Les comparaisons sont des choses très étranges et les gens aiment en faire. Une grande voix, un homme avec une grande voix, c’était sûr qu’on allait me comparer. Mais c’est étrange, les gens ne devraient pas trop comparer car franchement, personne ne veut être comme quelqu’un d’autre. J’adore Adele, mais elle n’est pas moi.

VR.fr : Est-ce vrai que ta chanson Skin a été inspirée par Game Of Thrones ?

RNBM : Oui, les premières lignes de la chanson parle de quelqu’un qu’on ne peut pas avoir. Je les ai écrites, puis je suis rentré chez moi et j’ai vu l’épisode où Jon Snow et la Sauveagonne Ygritte ne peuvent pas être ensemble à cause de leurs différences, c’était dur. Le reste des paroles me sont venues toutes seules après…

VR.fr : La tracklist du nouvel album de Gorillaz a leaké et ton nom apparaît. Tu nous confirmes cette info ? (ndlr. l’interview a été réalisée la veille de l’annonce officielle de la collaboration de Rag’N’Bone Man)

RNBM : (rires) Tu ne peux pas me demander ça, il va y avoir un sniper en haut de la montagne qui va me tirer dessus si je dis quelque chose sur cet album. Tout ce que je peux dire, c’est que j’adorerai être sur le prochain album de Gorillaz, ça serait incroyable !

VR.fr : Pour finir, quels sont tes projets pour le reste de l’année 2017 ?

RNBM : Une tournée jusqu’en septembre, et des vacances... mais seulement pour Noël !

Merci Rory !