Radiohead a été l'un des groupes les plus applaudis cet été et visiblement, la scène manque déjà à Thom Yorke. Le leader de la formation américaine vient d'annoncer une série de concerts solo (quelques date seulement) aux Etats-Unis, évidemment. Mais, petit bonus, une réédition de son album -Tomorrow’s Modern Boxes- devrait sortir le 8 décembre prochain. Pour rappel, le disque était sorti en 2014, via BitTorrent. D'ici quelques mois, le frontman fera donc escale à Oakland, Houston et Los Angeles afin de rejouer les titres qui constituent l'opus.

Vous vous en doutez, ces trois concerts ont pour but de promouvoir la réédition du disque. On le retrouvera en version vinyle, en version CD et, pour les plus modernes, il sera disponible sur les plateformes de Streaming. Thom Yorke est décidément au coeur de l'actualité musicale puisqu'il y a quelques jours, il dévoilait Ocean (Bloom) - un titre avec Hans Zimmer.