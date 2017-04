Ils ont beau être les auteurs des chansons parmi les plus déprimantes au monde, Radiohead nous a montré récemment qu’ils étaient un groupe ne se prenant pas la tête. Alors que la petite bande rencontrait de nombreux problèmes techniques lors de son concert pendant le premier week end de Coachella 2017, Thom Yorke a décidé de jouer la carte de l’humour en tenant pour responsables les "p*tains d'aliens". De même lorsque le groupe se produisait à Berkeley, des soucis de sons sont de nouveau apparus, et Jonny Greenwood s’est amusé à sampler le moment où Thom Yorke a malencontreusement lâché un juron, pour le repasser en loop plusieurs fois durant la suite du concert. Efficacité prouvée pour détendre l’atmosphère ! Devant ces preuves que Radiohead a le sens de l’humour et qu'il est un groupe bien trop cool, un fan a décidé de faire reprendre Gasolina par Thom Yorke dans une vidéo tout à fait hilarante à découvrir ci-dessous.

Daddy Yankee n’a qu’à bien se tenir, Thom Yorke pourrait bien devenir la nouvelle sensation reggaeton après la publication de cette vidéo qui a déjà fait le tour du web. On ne peut que remarquer le superbe déhanché du chanteur de Radiohead, la vidéo ne parait (presque) pas fake ! Côté actu, le groupe britannique est encore sur les routes de sa tournée pour le A Moon Shaped Pool Tour et se produira lors de la troisième soirée du Main Square Festival 2017 le 2 juillet prochain à Arras. On ne sait pas pour vous, mais nous on y sera pour ne pas manquer la prochaine blague des rockeurs british !