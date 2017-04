Radiohead : Quand Jonny Greenwood piège Thom Yorke sur scène (vidéo)

Si Daft Punk n’a pas fait son retour sur scène lors du concert de Lady Gaga, le premier week end du festival Coachella 2017 a quand même été mouvementé et notamment marqué par les gros problèmes techniques que Radiohead a rencontré lors de sa prestation. Le début du set était complètement inaudible et il s’est passé quelques chansons avant que le groupe ne se rend compte que le public ne pouvait pas l’entendre. Jouant la carte de l’humour, vaut mieux en rire qu’en pleurer, le chanteur Thom Yorke a fait une petite blague en accusant « ces p*tains d’aliens » avant que les problèmes de sons se règlent et que le groupe puisse reprendre sa petite affaire. Malheureusement, lors de son concert à Berkeley hier soir Radiohead a été de nouveau confronté à des soucis techniques, mais encore une fois, ils ont réussi à en faire une petite plaisanterie !

En pleine prestation de Give Up The Ghost, Thom Yorke s’est rendu compte de nouveaux problèmes de sons et a lâché spontanément un « oh m*rde » dans le micro (on le comprend, c’est agaçant). Mais c’était sans savoir que le guitariste Jonny Greenwood avait réussi à enregistrer cet instant, l’a samplé et l’a repassé en loop plusieurs fois ensuite faisant rire le public aux éclats. Du génie ! Le genre de moment qui montre que même après plus de 30 ans de carrière, l’ambiance est toujours au beau fixe au sein du groupe. Radiohead sera par ailleurs à l’affiche du Main Square Festival 2017, en partenariat avec Virgin Radio, cet été à Arras !