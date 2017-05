Cette année, nous fêtons les 20 ans du mythique album OK Computer de Radiohead. Il est à ce jour le disque du groupe ayant connu le plus grand succès critique et commercial, considéré comme l’opus le plus emblématique des Britanniques. C’est toute une génération qui a été marquée par les titres tels Karma Police, Paranoid Android ou encore No Surprises. Le 16 juin prochain, OK Computer sera sorti il y a pile poil 20 ans et il est de rigueur de marquer le coup ! Une réédition de cet album de Radiohead est prévue pour le 23 juin et de très nombreuses surprises, dont pas moins de trois titres inédits, sont attendues. Un autre point qui a contribué au succès du disque, sa mystérieuse et superbe pochette, sur laquelle figure notamment une esquisse d’autoroute. Vous vous êtes toujours demandés à quoi elle correspondait ? Et si on vous disait qu’elle existe bien en vrai ? Un fan l’a retrouvée et le prouve !

Après être tombé sur une autre version de la pochette d'OK Computer où l’autoroute apparait moins floue, Jordan117 de Reddit a fait quelques (longues) recherches. Il a découvert qu'un croisement dans le Connecticut aux États-Unis entre une route appelée la voie rapide Yankee et la l-91 qui mène vers la ville de Hartford, correspondait presque exactement au dessin de la pochette. Pour nous le prouver, il s’est rendu sur place, a pris une petite photo exactement du même angle et a transposé la cover d’OK Computer dessus comme on peut le voir dans le gif un peu plus haut. Pour le moment, le groupe n’a pas confirmé ou réfuté cette information mais la sortie de l’édition anniversaire d’OK Computer serait une belle occasion de nous révéler tous les secrets de l’album ! Radiohead sera par ailleurs en concert le 2 juillet prochain à Arras à l’occasion du Main Square Festival 2017.