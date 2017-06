Radiohead est de loin l'un des meilleurs groupes au monde ( non, on n'exagère pas) et certains vont avoir la chance de les voir sur la scène du Mainsquare Festival le weekend prochain. Actuellement en tournée, Radiohead continue de nous faire de beaux cadeaux. Hier, nous avions droit au clip de Man of War et aujourd'hui, voilà que Ok Computer (OKNOTOKAY) est dans les bacs. Pour rappel, ce disque est probablement le meilleur album de la formation (on note Karma Police, No Surprises ou encore Lucky) et c'est surtout le disque qui marquera l'envol du groupe.

OK Computer est sorti en 1997

Cette réédition devrait ravir les fans de la première heure. D'abord, sachez qu'on y retrouve trois morceaux inédits ( enregistrés pendant la session de OK Computer) mais aussi les huit faces B déjà présentes dans la réédition sortie en 2009. Les puristes pourront se l'offrir en vinyle, les connectés se contenteront de la version digitale et enfin, si vous êtes du genre à collectionner les CD's dans votre boîte à gants, vous devriez le trouver en version physique. Si vous avez la patience d'attendre, sachez qu'un coffret deluxe sortira au mois de juillet et qu'il contiendra quelques objets collector (comme le carnet de Thom Yorke et 30 artworks). Même 20 ans plus tard, cet album a sa place au sommet de notre pile et si jamais vous ne l'avez pas encore découvert (on en doute), c'est le moment !