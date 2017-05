Souvenez-vous en 1997, sortait le troisième album studio de Radiohead Ok Computer qui a connu un succès critique et commercial monstrueux. Considéré comme l’opus le plus emblématique du groupe britannique, il a marqué toute une génération par ses titres tels que Karma Police, Paranoid Android ou encore No Surprises. OK Computer fête ses 20 ans cette année, le 16 juin prochain précisément et on se doutait bien que Thom Yorke et sa bande allaient marquer le coup. Une réédition de l’album est prévue pour le 23 juin, et de nombreuses surprises, telles que trois titres inédits jamais diffusés encore (I Promise, Lift et Man Of War), sont attendues ! Non, Gasolina repris récemment par Radiohead sur scène n'en fait pas partie. Vous pouvez d’ores et déjà pré-commander votre exemplaire par ici.

Toutes les chansons d’OK Computer seront disponibles en version remasterisée et on retrouvera également un bloc note de l’époque appartenant au chanteur du groupe, un carnet de croquis contenant 48 pages de travaux préparatoires de Donwood (le graphiste de Radiohead) et Tchock (plus connu sous le nom de Thom Yorke) ainsi qu’une cassette mixtape de sons d’archives et autres démos d’Ok Computer. Des pièces collector donc pour tout fan de Radiohead qui se respecte ! Retrouvez par ailleurs le groupe à l’affiche du Main Square Festival 2017 à Arras, l’occasion peut-être de découvrir les nouveaux titres inédits en live.