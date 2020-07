Radiohead offre un ultime live exceptionnel à ses fans (VIDEO)

Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouvelle vidéo de Radiohead ! Dans le cadre de leur série de concerts spécial confinement, le groupe de rock britannique vient de publier un nouveau (et ultime) live d'un ancien show. Après avoir dévoilé leur concert vieux de 26 ans, enregistré le 27 mai 1994 à l'Astoria à Londres ainsi que la vidéo au festival Bonnaroo en 2006, les interprètes de Creep ne cessent de couvrir leurs fans de cadeaux et nous transportent une nouvelle fois dans les années 90. Disponible dès à présent, l'extrait divulgué sur la chaîne YouTube de Radiohead nous transporte tout droit vers le 4 juillet 1997 lors du célèbre festival Les Eurockéennes à Belfort, dans le nord de la France. "Ce fut un plaisir de vous écouter et de partager vos émissions préférées. Nous vous tiendrons au courant de nos prochaines émissions lorsque vous rejoindrez notre site @YouTube - Enjoy !" a précisé Colin Greenwood sur Twitter. En attendant un nouvel album du groupe, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.