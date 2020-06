Radiohead offre un nouveau live exceptionnel sur YouTube (VIDEO)

Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouvelle vidéo de Radiohead ! Dans le cadre de leur série de concerts spéciale confinement, le groupe de rock britannique va publier ce jeudi 4 juin un live exceptionnel enregistré à Londres dans le sous-sol de The Hospital Club en 2008. Après avoir dévoilé leur concert vieux de 26 ans, enregistré le 27 mai 1994 à l'Astoria à Londres ainsi que la vidéo au festival Bonnaroo en 2006, les interprètes de Creep ne cessent de couvrir leurs fans de cadeaux et nous transportent une nouvelle fois dans les années 2000. Disponible pendant une semaine seulement (il ne faudra donc pas attendre avant de la dévorer), l'extrait divulgué sur la chaîne YouTube de Radiohead est une vraie pépite d'or. Pourquoi ? Car ce live avait totalement disparu de la circulation et qu'il était quasiment introuvable pour les fans. De plus, si l'on en croit la légende de la vidéo déjà disponible sur la plateforme américaine, ce live se concentre principalement sur l'album In Rainbows, sorti en 2007. On vous laisse en profiter comme il se doit !